Неудачное селфи на крыше: девочка-подросток в реанимации

Происшествие случилось накануне вечером в Кобрине.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в Следственном комитете, который проводит проверку, 16-летняя учащаяся одного из местных колледжей выпивала с 17-летней подругой, после чего они пошли гулять по крыше пятиэтажного дома.

«Стоя на краю, девушки делали совместные фото. В какой-то момент одна из них поскользнулась и упала, в результате чего получила телесные повреждения. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии», — сообщили в СК.