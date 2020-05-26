Неудачное селфи на крыше: девочка-подросток в реанимации
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Происшествие случилось накануне вечером в Кобрине.
Как сообщили в Следственном комитете, который проводит проверку, 16-летняя учащаяся одного из местных колледжей выпивала с 17-летней подругой, после чего они пошли гулять по крыше пятиэтажного дома.
«Стоя на краю, девушки делали совместные фото. В какой-то момент одна из них поскользнулась и упала, в результате чего получила телесные повреждения. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии», — сообщили в СК.