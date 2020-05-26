В Колодищах мужчину засыпало землей

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Столичные спасатели пришли на помощь мужчине, которого засыпало землей.

 

 

Как сообщили в МЧС, инцидент произошел накануне вечером в агрогородке Колодищи.

По предварительной информации, при проведении работ по устройству колодца произошло осыпание грунта, в результате которого мужчина оказался засыпанным до плеч и самостоятельно выбраться не смог.

«Только благодаря оперативным действиям всех спасателей удалось быстро извлечь мужчину на поверхность без вреда для его здоровья», — рассказал дежурный Республиканского центра оперативного управления спецназа МЧС Сергей Новичук.
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Тэги: МЧС Персона: Сергей Новичук Город: Минск

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