«Росатом» бьет тревогу по поводу ситуации с COVID-19 на БелАЭС
Белорусская сторона должна усилить меры по борьбе с COVID-19 на площадке Островецкой АЭС.
Как заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в своем
Он подчеркнул, что речь идет не только о российских гражданах, но и о белорусах.
По его словам, «все карантинные меры соблюдаются». Однако, несмотря на это, он попросил руководство и кураторов строительства БелАЭС «еще дополнительно усилить работу».
Лихачев подчеркнул, что настает очень ответственное время, поэтому очень важно «защитить и сберечь персонал».