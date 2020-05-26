«Росатом» бьет тревогу по поводу ситуации с COVID-19 на БелАЭС

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Белорусская сторона должна усилить меры по борьбе с COVID-19 на площадке Островецкой АЭС.

Как заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в своем видеобращении к коллегам, БелАЭС является «особым приоритетом» для корпорации. Поэтому фиксация около ста положительных тестов вызывает опасения.

Он подчеркнул, что речь идет не только о российских гражданах, но и о белорусах.

По его словам, «все карантинные меры соблюдаются». Однако, несмотря на это, он попросил руководство и кураторов строительства БелАЭС «еще дополнительно усилить работу».

Лихачев подчеркнул, что настает очень ответственное время, поэтому очень важно «защитить и сберечь персонал».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Росатом Персона: Алексей Лихачев

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