«Росатом» бьет тревогу по поводу ситуации с COVID-19 на БелАЭС

Белорусская сторона должна усилить меры по борьбе с COVID-19 на площадке Островецкой АЭС.

Как заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в своем видеобращении к коллегам, БелАЭС является «особым приоритетом» для корпорации. Поэтому фиксация около ста положительных тестов вызывает опасения.

Он подчеркнул, что речь идет не только о российских гражданах, но и о белорусах.

По его словам, «все карантинные меры соблюдаются». Однако, несмотря на это, он попросил руководство и кураторов строительства БелАЭС «еще дополнительно усилить работу».

Лихачев подчеркнул, что настает очень ответственное время, поэтому очень важно «защитить и сберечь персонал».