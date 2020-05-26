На выборы президента уже аккредитованы 353 национальных наблюдателя

На 26 мая на президентских выборах аккредитованы 353 национальных наблюдателя. Соответствующая информация размещена на сайте Центризбиркома.

Фото из архива

От граждан, которые подавали заявления для аккредитации в качестве наблюдателей, зарегистрировано 11 человек, от трудовых коллективов — один, политических партий — 24, общественных объединений — 317.

Из политических партий наибольшее количество наблюдателей (20) зарегистрировано от Коммунистической партии Беларуси. От Социал-демократической партии народного согласия аккредитовано три наблюдателя, от Партии БНФ — один.

От общественных объединений наибольшее количество наблюдателей зарегистрировано от Федерации профсоюзов Беларуси — 85. От Белорусского республиканского союза молодежи аккредитовано 60 наблюдателей, от общественного объединения «Белая Русь» — 55, Белорусского союза женщин — 35.

От Белорусского Хельсинкского комитета аккредитовано 33 наблюдателя, Белорусского общественного объединения ветеранов — 26, Белорусского фонда мира — 10, «БНФ «Адраджэнне» — 1. Еще 12 человек зарегистрированы от «иных общественных организаций».

О наборе независимых наблюдателей за голосованием на выборах объявила кампания «Правозащитники за свободные выборы», которую проводят Белорусский Хельсинский комитет и закрытый властями правозащитный центр «Весна».

«Целью кампании «Правозащитники за свободные выборы» является оценка избирательного процесса с точки зрения белорусского законодательства и международных стандартов свободных и демократических выборов, информирование белорусской общественности и международного сообщества о ходе избирательной кампании и итогах наблюдения, — говорится в сообщении на правозащитном сайте spring96.org. — Ищем наблюдателей, которые смогут следить за происходящим на участках страны в основной день выборов (9 августа) и, по возможности, во время досрочного голосования. Также отдельное внимание следует уделить мониторингу подсчета голосов, чтобы затем дать оценку открытости и гласности избирательного процесса».