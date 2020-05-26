На среду объявлен желтый уровень опасности
Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
Как сообщается, днем 27 мая в некоторых регионах республики ожидаются грозы.
Ранее сообщалось, что грозы прогремят и сегодня.
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности. Белорусские спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
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