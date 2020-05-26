В Беларуси за сутки выявлено 915 новых случаев COVID-19

По официальным данным Минздрава, за минувшие сутки количество случаев COVID-19 в Беларуси увеличилось на 915.

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Всего в стране зарегистрированы 38 тыс. 059 человек с положительным тестом на коронавирус.

Скончалось 208 пациентов (+4 за сутки).

Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Выздоровели и выписаны 15.086 пациентов (+637 за сутки). Всего проведено 472.906 тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки — почти 10 тысяч.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания».

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на утро 26 мая, в мире было зарегистрировано 5 497 532 случая COVID-19 (скончались 346 269 человек).