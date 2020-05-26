Цепкало пошел в атаку на Лукашенко

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Баллотирующийся на пост президента Валерий Цепкало впервые публично пусть косвенно, но атаковал действующую власть.

Фото из архива пресс-службы президента

Экс-руководитель Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат, комментируя вчерашнее заявление Лукашенко о том, что его инициативная группа собрала уже 200 тысяч подписей, отметил: это возможно было сделать, только «если пойти по всем заводам и начать собирать в обязательном порядке».

«Надо понимать просто, что кандидаты находятся в абсолютно неравных условиях. У кого-то есть административный ресурс, у кого-то есть просто очень большие деньги, а кому-то приходится опираться на энтузиазм людей», — сказал он.

На вопрос, известно ли сколько к настоящему моменту собрано подписей за него, Цепкало ответил: «Да, но мы бы пока не хотели говорить о количестве. Четвертый день [сбора] сегодня».

Вместе с тем он подчеркнул, что его команда нацелена собрать как минимум 120 тысяч подписей.

«Мы ведем сбор подписей во всех областных центрах и крупных районных центрах, — сказал Цепкало. — Практически везде мы развернули штабы. Все это происходит на лету, потому что по Конституции на формирование инициативной группы дано два месяца, а по факту была дана одна неделя. Поэтому, естественно, приходится очень быстро формировать команды, печатать материалы, разворачивать инфраструктуру по всей Беларуси».

Ранее он отмечал, что не видит смысла в критике власти. Так, в частности, на встрече в Гродно Цепкало  повторил свою прежнюю позицию, что «нужно просто перевернуть страницу истории».

 

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 сбор подписей Персона: Валерий Цепкало

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