Лукашенко: государственная поддержка не должна оказываться огулом

Проект указа, касающегося вопросов заработной платы в бюджетных организациях, обсуждался 26 мая на рабочем совещании у главы государства.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как отметил Александр Лукашенко, пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу оказания услуг, где задействовано немало бюджетных организаций.

«Речь идет об услугах организаций здравоохранения и образования, спортивных и так далее», — пояснил глава государства.

Но, по его мнению, даже в нынешних условиях все организации должны искать возможности сохранения своей деятельности в той или иной форме, как это, например, происходит в сфере общественного питания.

«Но есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Однако поддержка со стороны государства «не должна оказываться огулом». «Важно четко определиться с категориями граждан и работников, которые в этом действительно нуждаются», — подчеркнул официальный лидер.