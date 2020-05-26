Витебская учительница попросила родителей учеников помочь в сборе подписей за Лукашенко

Педагогу нужно до 19 июня собрать около 300 подписей за его выдвижение кандидатом в президенты.

Свою просьбу преподаватель начальных классов опубликовала в родительском чате, скриншот обращения в редакцию vitebsk.cc прислали родители первоклашек.

Источник: news.vitebsk.cc

В чате учительница пишет, что она входит в инициативную группу Лукашенко и перед ней стоит задача собрать почти 300 подписей, которую она оценивает как крайне трудную в «сегодняшних условиях». Женщина просит родителей отнестись с пониманием к ее просьбе и оказать содействие, для этого требуется поставить подпись за выдвижение Александра Лукашенко и принести с собой паспорт.

Более того, она просит участников чата «рекомендовать» близким и знакомым поддержать ее в сборе подписей.