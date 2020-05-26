Срок временного ввоза автомобилей для личного пользования продлили на 4 месяца
Государственный таможенный комитет инициировал рассмотрение вопроса о продлении такого срока на площадке Евразийской экономической комиссии. В результате Совет ЕЭК это поддержал.
Об этом в ходе прямой телефонной линии агентству
Согласно документу срок временного ввоза транспортных средств продлен до 30 сентября нынешнего года. Решение Совета ЕЭК вступает в силу с 28 мая и распространяется на автомобили, сроки временного ввоза по которым истекают с 1 марта по 30 сентября 2020-го.
Срок временного ввоза продлевается автоматически, обращение в таможенный орган не требуется.