В Беларуси ввели мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи

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Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам доклада президенту о ситуации на потребительском рынке страны.

«Мы пока приняли решение приостановить повышение запланированных тарифов на образование, на транспорт, рост цен на связь», — сказал министр, комментарий которого узкому кругу журналистов показал телеканал СТВ.

По словам Колтовича, министерство вернется к обсуждению этого вопроса по итогам июня.

«При этом я должен сделать оговорку: если мы входим в запланированный тренд инфляции и ситуация сохранятся нормальная, мы за то, чтобы эти тарифы, которые запланированы, были повышены. То есть это не в угоду какой-то политической ситуации, а так работает экономика», — дополнил министр.

После скачков курсов иностранных валют инфляция в Беларуси в апреле ускорилась до 5,4% в годовом выражении, хотя месяцем ранее составляла 4,9%. Официально утвержденный белорусскими властями прогноз инфляции предполагает, что потребительские цены в 2020 году вырастут не более чем на 5%.

В апреле в Беларуси постановлением МАРТ было введено сроком на 90 дней госрегулирование цен на отдельные социально значимые товары.
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Тэги: мораторий на рост цен МАРТ Персона: Владимир Колтович

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