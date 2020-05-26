Товарооборот Беларуси с ЕС сократился на 14 процентов

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе—марте 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года снизился на 14,1% до 2 млрд 672,7 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата.

Экспорт товаров в ЕС сократился на 29,7% до 1 млрд 120,7 млн долларов, импорт вырос на 2,2% до 1 млрд 552 млн. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе—марте 2020 года составило 431,3 млн долларов.

Из общего объема белорусского экспорта в январе—марте текущего года на долю стран ЕАЭС приходилось 50,9% (в январе—марте 2019-го — 41,1%), России — 48% (38,6%), ЕС — 16,9% (20,5%), остальных стран — 32,2% (38,4%). Импорт из стран ЕАЭС составил 49% общего объема импорта (в январе—марте 2019 года — 58%), из России — 48,3% (57,7%), ЕС — 20,3% (17,3%), остальных стран — 30,7% (24,7%).

Основными торговыми партнерами Беларуси были Россия (48,2% всего объема товарооборота), Украина (7,6%), Китай (6,6%), Польша (4%), Германия (3,8%), Литва (2%), Нидерланды (1,7%), Великобритания (1,6%), США, Турция и Казахстан (по 1,5%), Италия (1,3%), Индия (1,1%).

Товарооборот с Россией по итогам трех месяцев 2020 года составил 6 млрд 888,4 млн долларов, что на 14,5% меньше, чем за январь—март 2019 года, в том числе экспорт — 3 млрд 187,6 млн долларов США (+6,1%), импорт — 3 млрд 700,9 млн (-26,8%). Товарооборот с Украиной составил 1 млрд 80,6 млн долларов (-9,2%), в том числе экспорт — 704,2 млн (-15,4%), импорт — 376,3 млн (+5,3%).

До 2017 года товарооборот Беларуси с Евросоюзом сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение составило 28,5% по сравнению с 2014-м. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов, в 2019 году — снизился на 9% до 15 млрд 660 млн долларов.