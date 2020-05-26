Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч

Об этом говорится на сайте Worldometers, который занимается подсчетом заболевших.

Число инфицированных с начала пандемии достигает в США более 1,7 млн.

Больше всего от коронавируса пострадал штат Нью-Йорк, в котором зафиксировано 372,5 тысяч случаев заражения. Число умерших — около 29,3 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в распространении вируса. Он не единожды заявлял, что сотни тысяч людей во всем мире погибли из-за некомпетентности Китая, из которого началась пандемия.

Второе место после США по числу инфицированных занимает Бразилия — 377 711 зараженных, а на третьем Россия — 362 342.