Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч

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Об этом говорится на сайте Worldometers, который занимается подсчетом заболевших.

Число инфицированных с начала пандемии достигает в США более 1,7 млн.

Больше всего от коронавируса пострадал штат Нью-Йорк, в котором зафиксировано 372,5 тысяч случаев заражения. Число умерших — около 29,3 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в распространении вируса. Он не единожды заявлял, что сотни тысяч людей во всем мире погибли из-за некомпетентности Китая, из которого началась пандемия.

Второе место после США по числу инфицированных занимает Бразилия — 377 711 зараженных, а на третьем Россия — 362 342.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 США Персона: Дональд Трамп Город: Нью-Йорк

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