В ГТК назвали объективным привлечение к ответственности российских перевозчиков

По данным Государственного таможенного комитета, с момента вступления в силу постановления Совета министров № 171 таможенными органами выявлено 2196 фактов нарушения правил осуществления транзитных перевозок по Беларуси.

К ответственности привлечены водители фирм-перевозчиков Литвы, Латвии, Польши, России и Беларуси, говорится в комментарии ГТК. «Если говорить о гражданах Российской Федерации, то их лишь 116 человек, при этом эти водители осуществили за это время перевозки для 217 фирм», — подчеркивают в белорусском таможенном ведомстве.

Основная часть нарушений (около 54%) — это несоблюдение установленных маршрутов следования и мест для стоянки и отдыха, 43% случаев — нарушение сроков транзита, 3% — несоблюдение обоих установленных правил.

«Изучая обстоятельства нарушений, мы видим, что нарушают как раз те водители, которые умышленно отклоняются от маршрута в личных целях, а для остальных водителей данного времени достаточно, что ранее уже не раз подтверждали в СМИ и представители крупных фирм-перевозчиков», — отмечают в ГТК.

«И только в 79 случаях пришлось применить к фирмам-перевозчикам для осуществления последующих транзитных перевозок такую меру, как таможенное сопровождение, 21 из которых — в отношении российских фирм-перевозчиков. А это менее 27% от общего числа. И применялось оно только к тем перевозчиком, водители которых нарушили нормы постановления № 171 два и более раз», — дополнили в таможенном ведомстве.

Уточняется также, что большой процент нарушивших нормы постановления — это поляки, литовцы, латыши, немалое количество и белорусов. «Поэтому об особом подходе к гражданам Российской Федерации говорить в данном случае совсем неуместно, как и в целом о необъективном привлечении к ответственности российских водителей. Подходы ко всем нарушителям белорусского законодательства одинаковые», — подчеркивают в ГТК.

Минтранс России направил письмо в российский МИД с просьбой по дипломатическим каналам поставить перед белорусской стороной вопрос о соразмерности ограничений, введенных к международным автомобильным перевозчикам.