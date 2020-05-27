В мире уже более 350 тысяч человек умерли от COVID-19
Университет Джонса Хопкинса опубликовал свежие данные о ситуации с пандемией короновируса в мире.
Всего на утро 27 мая на планете зафиксировано 5 589 932 случая заражения. Десятка стран с наибольшим количеством заболевших выглядит так:
- США — 1 681 212;
- Бразилия — 391 222;
- Россия — 362 342;
- Великобритания — 266 599;
- Испания — 236 259;
- Италия — 230 555;
- Франция — 182 847;
- Германия — 181 200;
- Турция — 158 762;
- Индия — 150 793.
Беларусь с показателем 38 059 находится на 22-м месте среди 188 стран.
За все время с начала пандемии недуг забрал уже 350 456 жизней. В десятке находятся следующие страны:
- США — 98 916;
- Великобритания — 37 130;
- Италия — 32 955;
- Франция — 28 533;
- Испания — 27 117;
- Бразилия — 24 512;
- Бельгия — 9 334;
- Германия — 8 372;
- Мексика — 8 134;
- Иран — 7 508.
В Беларуси, по официальным данным Минздрава на 26 мая скончалось 208 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
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