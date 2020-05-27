В мире уже более 350 тысяч человек умерли от COVID-19

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Университет Джонса Хопкинса опубликовал свежие данные о ситуации с пандемией короновируса в мире.

Фото Depositphotos

Всего на утро 27 мая на планете зафиксировано 5 589 932 случая заражения. Десятка стран с наибольшим количеством заболевших выглядит так:

  1. США — 1 681 212;
  2. Бразилия — 391 222;
  3. Россия — 362 342;
  4. Великобритания — 266 599;
  5. Испания — 236 259;
  6. Италия — 230 555;
  7. Франция — 182 847;
  8. Германия — 181 200;
  9. Турция — 158 762;
  10. Индия — 150 793.

Беларусь с показателем 38 059 находится на 22-м месте среди 188 стран.

За все время с начала пандемии недуг забрал уже 350 456 жизней. В десятке находятся следующие страны:

  1. США — 98 916;
  2. Великобритания — 37 130;
  3. Италия — 32 955;
  4. Франция — 28 533;
  5. Испания — 27 117;
  6. Бразилия — 24 512;
  7. Бельгия — 9 334;
  8. Германия — 8 372;
  9. Мексика — 8 134;
  10. Иран — 7 508.

В Беларуси, по официальным данным Минздрава на 26 мая скончалось 208 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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