В мире уже более 350 тысяч человек умерли от COVID-19

Университет Джонса Хопкинса опубликовал свежие данные о ситуации с пандемией короновируса в мире.

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Всего на утро 27 мая на планете зафиксировано 5 589 932 случая заражения. Десятка стран с наибольшим количеством заболевших выглядит так:

США — 1 681 212; Бразилия — 391 222; Россия — 362 342; Великобритания — 266 599; Испания — 236 259; Италия — 230 555; Франция — 182 847; Германия — 181 200; Турция — 158 762; Индия — 150 793.

Беларусь с показателем 38 059 находится на 22-м месте среди 188 стран.

За все время с начала пандемии недуг забрал уже 350 456 жизней. В десятке находятся следующие страны:

США — 98 916; Великобритания — 37 130; Италия — 32 955; Франция — 28 533; Испания — 27 117; Бразилия — 24 512; Бельгия — 9 334; Германия — 8 372; Мексика — 8 134; Иран — 7 508.

В Беларуси, по официальным данным Минздрава на 26 мая скончалось 208 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

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