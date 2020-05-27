Трамп пригрозил закрыть соцсети

Президент США Дональд Трамп после конфликта с Twitter, которая обозначила его сообщение как недостоверное, заявил, что может регулировать деятельность соцсетей или вообще закрыть их.

Президент США обвинил соцсети в манипуляциях во время выборов 2016 года с целью обеспечить победу Хиллари Клинтон.

«Республиканцы считают, что соцсети глушат голоса консерваторов. Тогда мы будем жестко регулировать их деятельность или вообще закроем их», — написал Трамп в Twitter.

26 мая социальная сеть Twitter впервые в истории пометила сообщение президента Трампа как «недостоверное». Речь идет о двух сообщениях Трампа, в которых он раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента почтой из-за эпидемии коронавируса. В ответ Трамп заявил, что Twitter пытается «задушить свободу слова».