Трамп пригрозил закрыть соцсети

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Президент США Дональд Трамп после конфликта с Twitter, которая обозначила его сообщение как недостоверное, заявил, что может регулировать деятельность соцсетей или вообще закрыть их.

Президент США обвинил соцсети в манипуляциях во время выборов 2016 года с целью обеспечить победу Хиллари Клинтон.

«Республиканцы считают, что соцсети глушат голоса консерваторов. Тогда мы будем жестко регулировать их деятельность или вообще закроем их», — написал Трамп в Twitter.

26 мая социальная сеть Twitter впервые в истории пометила сообщение президента Трампа как «недостоверное». Речь идет о двух сообщениях Трампа, в которых он раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента почтой из-за эпидемии коронавируса. В ответ Трамп заявил, что Twitter пытается «задушить свободу слова».
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Тэги: Twitter США Персона: Дональд Трамп

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