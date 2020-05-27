Мингорсуд не удовлетворил жалобу БСДП (Грамада) на отказ включить ее представителей в столичные избиркомы

По мнению суда, совместное заседание президиума Мингорсовета и Мингорисполкома по формированию избиркомов и процедура формирования комиссий были выполнены.

«Доводы заявителя о том, что выдвинутый представитель в Минскую городскую комиссию имеет опыт участия в выборах, знает избирательное законодательство, а также имеет все профессиональные качества, необходимые для осуществления функций и исполнения обязанностей члена территориальной избирательной комиссии, не являются основанием для удовлетворения жалобы, поскольку не соответствуют избирательному законодательству», — говорится в решении суда, копия части которого размещена на сайте кампании «Право выбора».

Избирательный кодекс, отмечает суд, «не содержит перечень мотивов для включения в состав комиссии тех или иных представителей, поэтому доводы жалобы о нарушении прав Белорусской социал-демократической партии (Грамада) невключением в состав Минской городской комиссии по выборам президента Республики Беларусь и районных комиссий в городе Минске <…> представителей БСДП также не подлежат удовлетворению».

Кампания «Право выбора» заявляет, что суд не принял во внимание факты, свидетельствующие о нарушении законодательства при формировании столичных городского и районных избиркомов. «Данное судебное разбирательство еще раз доказывает, что в политических вопросах белорусские суды не являются самостоятельной ветвью власти, а только приложением к существующей системе. Они закрывают глаза на нарушение избирательного законодательства со стороны исполнительной власти и сами идут на нарушение белорусских законов», — цитирует пресс-служба кампании первого заместителя председателя БСДП (Грамада) Алексея Сигаева.

Согласно данным Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, из 1989 членов территориальных избирательных комиссий только два — представители оппозиционных политических партий. Член Партии БНФ включен в один из областных избиркомов, БСДП (Грамада) — в один из районных.