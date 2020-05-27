Фотофакт. «Киа» и трамвай столкнулись на улице Первомайской

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Водитель автомобиля получил травмы, его госпитализировали.

По данным столичной ГАИ, вечером 27 мая мужчина за рулем Kia возле дома №18 совершал разворот и не уступил дорогу трамваю, который двигался ему навстречу — произошло столкновение. Момент ДТП сняла камера видеонаблюдения, установленная в кабине водителя трамвая.

По данным «Минсктранса», из-за данного ДТП произошла остановка трамваев на маршрутах № 1, 4, 7, был организован временный автобусный маршрут № 901 «ДС Дружная — РК Зм.Бядули».
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Тэги: трамвай ДТП Город: Минск

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