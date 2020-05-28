Запуск первого корабля SpaceX с людьми на борту отложили

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Пуск Crew Dragon компании Илона Маска к МКС отложен по погодным условиям за 17 минут до планируемого старта, когда уже шла заправка кислородом и керосином первой ступени ракеты-носителя и была задействована автоматическая система спасения космонавтов.

Фото: NASA

Старт был отложен в связи с плохими погодными условиями. Ранее в районе космодрома было объявлено штормовое предупреждение.

Отложенный старт должен был стать первым запуском астронавтов с территории США с 2011 года. На борту корабля должны были находиться астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен.

Следующий старт Crew Dragon на мысе Канаверал во Флориде запланирован на 30 мая.
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Тэги: Crew Dragon компания SpaceX космос Персона: Илон Маск

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