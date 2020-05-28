Парламент Китая одобрил ограничение автономии Гонконга

Китайское собрание народных представителей одобрило закон о национальной безопасности Гонконга, который в перспективе уменьшает самостоятельность региона.

За соответствующий законопроект проголосовали 2878 депутатов, один выступил против, шестеро — воздержались, сообщает Би-би-си . Он предусматривает запрет антиправительственных выступлений и призывов к отделению от КНР.

Также он фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил. Кроме того, теперь Пекин сможет подавлять протесты в обход местного правительства.

Ранее урезание прав Гонконга резко раскритиковали США. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Гонконг больше не пользуется автономией по отношению к власти КНР.