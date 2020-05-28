Белорусская армия получила 30 управляемых авиационных ракет Р-27

На вооружение ВВС поступила партия из модернизированных на предприятии «БСВТ — Новые технологии» боеприпасов для истребителей.

Ракеты уже уехали на 61-ю истребительную авиабазу в Барановичах, сообщает «Белтелерадиокомпания» .

Это вторая поставка таких боеприпасов в ВВС Беларуси, всего авиация получила 140 Р-27. Сообщается, что экспортная стоимость каждой ракеты составляет 650 тысяч долларов, а ремонт и возврат «в строй» советских боеприпасов стоит не больше 7 тысяч. При этом на складах Беларуси лежат сотни Р-27.

Р-27 — управляемая авиационная ракета, разработанная в конце семидесятых годов в СССР, которая развивает скорость до 5500 километров в час (4,5 Махов) и несет боевую часть массой 39 килограммов.