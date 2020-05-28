Лукашенко потребовал поддержать трудовые коллективы предприятий управделами президента

Александр Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы, в том числе подведомственных управлению делами президента предприятий, «с учетом непростых условий коронавируса».

Фото: president.gov.by

«На необходимость внимательного отношения к людям» глава государства обратил внимание 28 мая во время доклада управляющего делами президента Виктора Шеймана, сообщает пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко поинтересовался текущей ситуацией на подведомственных управлению делами предприятиях, поскольку и на деятельности этих учреждений отразилась пандемия с ее экономическими последствиями. Как проинформировал Шейман, в подчинении управделами в настоящее время функционирует около 110 предприятий.

«Это люди, это трудовые коллективы, это тысячи людей... Поэтому какова ситуация, какие предприятия наиболее настораживают и какие негативные тенденции?» — спросил Лукашенко.

Глава государства пояснил, что во время встреч с руководителями национальных парков, других учреждений «высказываются просьбы где-то поддержать людей» из-за того, что экономика остановилась, границы закрылись, туристические потоки приостановились.

«Поэтому нам ни в коем случае нельзя потерять людей», — убежден Лукашенко. Он выразил мнение, что с учетом конкретной ситуации можно и нужно поддержать людей, «может быть, пару месяцев, пока в мире восстановится экономика».

«Это не от нас зависит. Думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает и у соседей, и у России, и так далее, и люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, поддержать трудовые коллективы», — заявил белорусский руководитель. При этом Лукашенко обратил внимание, что так надо поступать повсеместно.