Нацбанк предупредил о новых угрозах в связи с COVID-19

Нацбанк проинформировал финансовые организации Беларуси, в том числе банки, о новых угрозах в связи с пандемией коронавируса.

В письме регулятора, которое получили банки, говорится о возникновении новых угроз, уязвимостей и рисков отмывания денег и финансирования терроризма, «связанных с изменившейся экономической и политической ситуацией ввиду распространения вируса COVID-19».

К таковым угрозам относится рост мошенничества (в частности, организация кампаний по сбору денежных средств в пользу подставных благотворительных организаций).

Регулятор также обращает внимание на новые виды проблем в сфере киберпреступности (а именно использование обеспокоенности из-за COVID-19 для внедрения вредоносных программ на персональные компьютеры и мобильные устройства клиентов финансовых учреждений).

С учетом этого Нацбанк советует учитывать рекомендации межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, — ФАТФ.

«ФАТФ рекомендует всем финансовым учреждениям обращать внимание на подозрительные финансовые операции, особенно в контексте международных денежных потоков из стран, получающих экстренную помощь в связи с COVID-19 от международных организаций и других спонсоров», — говорится в письме Нацбанка.

С первыми случаями новых видов мошенничества белорусские банки столкнулись в марте. Так, «БПС-Сбербанк» проинформировал своих клиентов, что злоумышленники имитируют официальную рассылку на мобильные телефоны и «сообщают об одностороннем решении банка перечислить проценты по депозиту в Фонд борьбы с коронавирусом в соответствии с постановлением Совета министров».

«Помните, банк никогда не делает такого рода рассылок, и наличие данного постановления является ложью. С целью сохранения своих личных данных не отвечайте на подобные сообщения и не переходите по ссылкам. Никому не сообщайте пароли из СМС, номер карты и три цифры на ее обороте!» — предупреждал «БПС-Сбербанк».

В апреле МВД сообщило, что в Беларуси активизировались аферисты, использующие коронавирусную тематику для завладения данными платежных карт физлиц.

«Представляясь сотрудником госорганов, абонент ссылается на вымышленный документ, предусматривающий разовые выплаты населению для противодействия коронавирусу (приобретение масок, тестов и т.д.). Для зачисления пособия у жертвы просят сообщить номер банковской карты, после чего похищают с нее деньги», — сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.