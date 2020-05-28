Сотни людей пришли в Гомеле на пикет Тихановских

Сегодня в Гомеле проходит пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги блогера Сергея Тихановского.

Как и в других городах, пикет получился масштабным. Сотни людей стоят в очереди, чтобы оставить подпись в поддержку Тихановской.

Сам Сергей Тихановский также принимает участие в пикете и ведет прямой эфире в своем youtube-канале «Страна для жизни» . За стримом наблюдает более шести тысяч человек.

По словам Тихановского, на сегодняшний момент в поддержку Светланы Тихановского собрано порядка 10 тысяч подписей.

Пикет в Гомеле возле цирка работает каждый день после 17:00, а 31 мая Тихановские проводят большой пикет возле универмага.