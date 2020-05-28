Сотни людей пришли в Гомеле на пикет Тихановских

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Сегодня в Гомеле проходит пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги блогера Сергея Тихановского.

Как и в других городах, пикет получился масштабным. Сотни людей стоят в очереди, чтобы оставить подпись в поддержку Тихановской.

Сам Сергей Тихановский также принимает участие в пикете и ведет прямой эфире в своем youtube-канале «Страна для жизни». За стримом наблюдает более шести тысяч человек.

По словам Тихановского, на сегодняшний момент в поддержку Светланы Тихановского собрано порядка 10 тысяч подписей.

Пикет в Гомеле возле цирка работает каждый день после 17:00, а 31 мая Тихановские проводят большой пикет возле универмага.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Сергей Тихановский Город: Гомель

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