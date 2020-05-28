Лукашенко продлил режим преференций для Могилевской области

Александр Лукашенко продлил до 2025 года действие основных положений своего указа от 8 июня 2015 года № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области».

Фото пресс-службы президента

«Это позволит создать дополнительные условия для комплексного развития этого региона, повышения уровня жизни населения», — подчеркнула пресс-служба белорусского руководителя.

Определен порядок предоставления организациям выплат из республиканского бюджета на возмещение части затрат, которые они понесут при реализации в 2021-2025 годах инвестиционных проектов. Перечень проектов определяет правительство на основании предложений Могилевского облисполкома.

Райисполкомам предоставлены полномочия на распоряжение имуществом, которое находится в республиканской собственности и включено в перечень неиспользуемого или неэффективно используемого. У граждан «появилась возможность получать в собственность арендное жилье и невостребованные жилые помещения».

«Документом предусмотрены и иные меры поддержки, в том числе по техническому переоснащению сельскохозяйственного производства и строительных организаций», — отмечается в релизе.