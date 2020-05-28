«Мы хотим выборы без Лукашенко! Он надоел». Тысячи людей открыто выступают против власти

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Большие очереди выстраиваются, чтобы подписаться за сторонников перемен.

В частности, в гомельском регионе происходит настоящая революция — люди тратят десятки минут своего времени, что отстоять очередь и подписаться за оппозиционных кандидатов.

Так, многочисленные потоки людей были замечены в Гомеле на пике главный возмутитель спокойствия, блогер Сергей Тихановский, было не менее трех тысяч человек. Очередь стояла с 17:00 до 21:40.

По другим городам на пикетах уже собрали около 10 тысяч подписей. «Гомельские» ещё не считали.

На пикет из Ветки приехали сторонники блогера — привезли ему в подарок тапок, сплетённый из «лживых газет».

«У нас в Ветке нет работы, закрыты производства, вот нам что остаётся — плести тапки из лживых государственных газет», — объяснил житель Ветки Иван.

Молодая гомельчанка Наталья возмущена действующей властью. «Нас никто не слышит. Мы-то понимаем, что идём не туда, ну хотя бы вышел [президент], спросил у народа! Мы хотим что-то высказать - но нас никто не слышит. А Тихановский — это, скажем, маленькая зацепка, чтобы выйти из того, где мы находимся. Мы хотим выборы без Лукашенко он не нужен, надоел, достаточно уже!», — эмоционально объяснила своё участие в пикете Наталья.

 

Интервью с одним из лидеров протеста Сергеем Тихановским читайте 29 мая на сайте Naviny.by.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Сергей Тихановский Светлана Тихановская Город: Ujvtkm

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