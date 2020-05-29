Беларусь ожидает «подарок» из Украины
Погоду на территории Беларуси в последний рабочий день этой недели будут формировать активные атмосферные фронты от циклона с центром над севером Украины.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически везде пройдут дожди (в некоторых — ливни; прогремят грозы).
Ветер северный, северо-восточный порывистый, во многих районах страны сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%);
- Витебск +16..+18°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гомель +21..+23°C (вероятность осадков 70-80%, гроза);
- Гродно 17..+19°C (вероятность осадков 10-15%);
- Могилев 17..+19°C (вероятность осадков более 90, гроза);
- Минск 13..+15°C (вероятность осадков 80-90%).
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение (оранжевый уровень опасности).