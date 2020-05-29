Беларусь ожидает «подарок» из Украины

/ Общество
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Погоду на территории Беларуси в последний рабочий день этой недели будут формировать активные атмосферные фронты от циклона с центром над севером Украины.

Фото из архива

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически везде пройдут дожди (в некоторых — ливни; прогремят грозы).

Ветер северный, северо-восточный порывистый, во многих районах страны сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Витебск +16..+18°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гомель +21..+23°C (вероятность осадков 70-80%, гроза);
  • Гродно 17..+19°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Могилев 17..+19°C (вероятность осадков более 90, гроза);
  • Минск 13..+15°C (вероятность осадков 80-90%).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение (оранжевый уровень опасности).
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Тэги: погода

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