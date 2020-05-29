Сколько белорусов живет за чертой бедности

В первом квартале доля граждан Беларуси с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составила 4,7% (в предыдущем квартале — 4,8%).

По данным Белстата, менее 200 рублей среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц в первом квартале 2020 года имело 2% населения (в предыдущем квартале — 2,1%), от 200,1 до 250 — 3,1% (3,9%), от 250,1 до 300 — 5,2% (5,6%), от 300,1 до 350 — 7,4% (8,2%), от 350,1 до 400 — 9,2% (9,6%), от 400,1 до 500 — 21,5% (20,5%), от 500,1 до 600 — 16,8% (16,6%), от 600,1 до 700 — 11,5% (10,8%), от 700,1 до 800 — 7,2% (6,8%), 800,1 до 900 — 5,3% (ранее не указывалось), от 900,1 до 1.000 — 3,6%, более 1.000 — 7,2%.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 февраля по 30 апреля нынешнего года составлял 239 рублей 87 копеек.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля затрат составила: на питание — 36,4% (в первом квартале 2019 года — 36,8%); алкогольные напитки и табачные изделия — 2,8% (2,9%); одежды, обуви — 5,9% (6,9%), предметов домашнего обихода, бытовой техники — 6,5% (6,4%); жилье — 10,7% (11%), в том числе ЖКУ — 8,4% (8,7%), здравоохранение — 6,1% (5%), образования — 2,1% (2%), транспорт — 9,5% (9%), в том числе услуги общественного транспорта — 2,3% (2,5%), связи — 6,5% (6,2%), культуру, отдых и спорт — 4,9% (5,1%), гостиницы, кафе, рестораны — 2,9% (2,9%), в том числе общественное питание — 2,8% (2,8%), прочие товары и услуги — 5,7% (5,8%).

В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось потребление картофеля — с 5 до 4,8 кг в расчете на члена домашнего хозяйства в месяц; рыбы и рыбопродуктов — с 1,3 до 1,2 кг.

Не изменилось потребление хлеба и хлебопродуктов — 6,7 кг; овощей и бахчевых — 6,5 кг; фруктов и ягод — 6,3 кг; масла растительного, маргарина и других жиров — 0,9 кг, яиц — 18 штук в месяц.

Увеличилось потребление молока и молочных продуктов — с 21,6 до 21,9 кг; мяса и мясных продуктов — с 6,3 до 6,4 кг в месяц.