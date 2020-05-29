«Чтобы защитить свободу слова». Трамп ударил по соцсетям

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По социальным сетям в США нанесен удар — президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который, как считают в Белом доме, позволит регулировать деятельность соцсетей и лишит их защиты от обвинений в клевете.

Фото pixabay.com

По мнению главы государства, этот шаг позволит «защитить свободу слова от одной из главных опасностей».

Указ отменяет параграф 230 действующего в США Акта, определяющего нормы поведения, в частности и в социальных сетях. Это параграф освобождает крупнейшие технологические компании от ответственности за содержание сообщений, размещенных на созданных ими платформах.

Таким образом, компании Twitter и Facebook, например, были защищены от возможных судебных исков по обвинениям в клевете и защите чести и достоинства.

Президент допустил, что его указ могут оспорить в судах, однако, по его мнению, у администрации есть хорошие шансы на победу во всех этих процессах.

Летом прошлого года попытка администрации представить подобный указ провалилась после того, как представители Федеральной комиссии по торговле и Федеральной комиссии по коммуникациям выразили протест, заявив, что подобный шаг превращает Белый дом в «полицейское подразделение», пишет Би-би-си.

 
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Тэги: США соцсети Персона: Дональд Трамп

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