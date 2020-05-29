Нацбанк удовлетворен тем, как работают в условиях пандемии банки

Национальный банк Беларуси рассчитывает на увеличение доли безналичных расчетов в условиях COVID-19, заявила начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич, отвечая на вопрос БелаПАН в ходе онлайн-брифинга 29 мая.

По ее словам, в текущей эпидемиологической ситуации регулятор внимательно следит за тем, как происходят платежи. Приняты максимально возможные меры для того, чтобы оградить население от личного присутствия в банках.

"Нашими банками предоставлены все возможности для того, чтобы клиенты могли полностью удаленно или дистанционно обеспечивать все свои платежные требования, получать услуги от банков в том удобном формате, который позволяет им оставаться дома. И в рамках этой работы мы надеемся, что у нас доля безналичных расчетов будет увеличиваться, но ни в коем случае не уменьшаться", — подчеркнула Рускевич.

Представитель Нацбанка сообщила, что по итогам первого квартала доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте составила 49,3%, по отношению к 1 января текущего года прирост составил 4,4%. За первый квартал 2019 года этот показатель составлял 44,4%.