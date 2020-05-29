Беларусь просит у Всемирного банка денег на поддержку уязвимых слоев населения

Всемирный банк сейчас рассматривает запрос белорусского правительства на оказание финансовой помощи.

Как сообщил 29 мая глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер, отвечая на вопрос БелаПАН во время онлайн-встречи, организованной в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам», «мы получили запрос от правительства Беларуси на оказание финансовой поддержки на эти цели».

По его словам, в настоящее время ВБ «обсуждает подробности этой темы с правительством», и попытается «сделать это как можно быстрее».

При этом он дал понять, что результаты переговоров сложно предсказать. «В рамках таких проектов никогда не знаешь, будут ли они реализованы, пока не подпишешь соглашение о займе, поэтому я не буду сейчас ничего обещать», — отметил Кремер.

Он предположил, что речь может идти о предоставлении ресурсов на финансирование социальных расходов в Беларуси.

«Мы рады, что мы получили запрос на предоставление финансирования от белорусского правительства, которое нам рассказало о своих планах по повышению пособия по безработице. Мы считаем, что это действительно хорошо, и мы постараемся поработать по этому вопросу. Не хочу сейчас спекулировать, мы посмотрим, какие пособия в итоге мы поддержим», — подчеркнул глава представительства Всемирного банка.

В то же время он раскритиковал одну из последних инициатив госорганов, которые стали рекомендовать белорусским госпредприятиям переходить на обслуживание в государственные банки.

«Мы с опаской смотрим на такие меры, когда государственные предприятия уходят из частных банков и начинают больше работать с государственными банками. Это не только сокращает доходы частного банковского сектора, но и посылает негативный сигнал инвесторам», — подчеркнул Кремер.