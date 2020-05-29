Штормовой ветер и ливни: на выходные объявлен оранжевый уровень опасности

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В предстоящие выходные (30-31 мая) погода не порадует жителей Беларуси.

Если кто-то собирался провести уик-энд на природе, то лучше планы откорректировать.

По прогнозам синоптиков, утром и днем 30 мая на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-восточной половине страны – сильные дожди.

В воскресенье, 31 мая, сохранится ветреная с дождями погода.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер

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