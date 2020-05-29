Штормовой ветер и ливни: на выходные объявлен оранжевый уровень опасности

В предстоящие выходные (30-31 мая) погода не порадует жителей Беларуси.

Если кто-то собирался провести уик-энд на природе, то лучше планы откорректировать.

По прогнозам синоптиков, утром и днем 30 мая на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-восточной половине страны – сильные дожди.

В воскресенье, 31 мая, сохранится ветреная с дождями погода.

Спасатели при порывистом ветре советуют: