Румас: коронавирус — доминирующий фактор для экономики

Коронавирус — доминирующий фактор для экономики, заявил премьер-министр Сергей Румас 29 мая на заседании глав правительств СНГ, которое прошло в формате видеоконференции.

По словам главы правительства, особое значение сегодня приобретает развитие системы здравоохранения и способности ее реагирования на эпидемические, особенно высокоинфекционные, угрозы.

«Еще совсем недавно мы не могли себе представить, насколько мировая экономика окажется зависимой от эпидемиологической обстановки, от эффективности медицины в ее борьбе с вирусной инфекцией. А сегодня ситуация с коронавирусом является доминирующим фактором выстраивания любых экономических прогнозов и планов», — подчеркнул Румас, выступление которого разместила в «Фейсбуке» пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.

«Мы смогли воочию убедиться в острой необходимости дальнейшего углубления интеграции по ряду направлений сотрудничества. Вызванный пандемией глубочайший спад мировой экономики, включая, к сожалению, и наши страны, необходимость адаптирования к новым реалиям вынуждает нас искать защитные механизмы и опорные точки развития в первую очередь в рамках собственного региона. Сейчас стратегической целью каждого государства является минимизация негативного влияния сложившейся ситуации на население и экономику, сохранение социально-экономической и финансовой стабильности», — отметил премьер-министр.

По его убеждению, в условиях взаимозависимости промышленных, сельскохозяйственных и транспортных комплексов решение этой задачи «может быть достигнуто только сообща, только совместными усилиями наших стран».

На взгляд Румаса, «наступает пора системных действий по реализации общей экономической стратегии, направленной на усиление самодостаточности содружества». В первую очередь, в сферах, обеспечивающих здоровье и жизнедеятельность людей.

Глава правительства полагает целесообразным поручить Исполкому СНГ в ближайшее время организовать заседание отраслевых комитетов для обсуждения обусловленных пандемией проблемных вопросов, приводящих к нарушению торговли и транспортного сообщения.

«Важно также разработать меры, направленные на повышение надежности функционирования кооперационных связей для недопущения срывов поставок комплектующих и остановки производств, на повышение устойчивости к внешним шокам», — считает Румас.

В перспективном плане он предлагает «очертить приоритеты развития с фокусировкой на отраслях, которые в настоящее время имеют решающее значение для сдерживания распространения вируса, а также новых, которые могут приносить пользу экономике, продумать возможность создания производств для нужд региона в чрезвычайных ситуациях».

Он приветствовал организованную Исполкомом СНГ работу координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

Румас предложил на портале СНГ создать специализированную онлайн-площадку, которая позволит специалистам и ученым оперативно обмениваться мнениями и искать новые пути решения этой проблемы.

«Важно усиление взаимодействия между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией. Полагаю, что мы все заинтересованы, чтобы принцип разноуровневой и разноскоростной интеграции работал так, чтобы внутри СНГ не создавались какие-то водоразделы в связи с участием наших стран в различных интеграционных формированиях, в том числе в контексте принимаемых в связи с пандемией мер», — считает Румас.

Улучшение условий взаимного доступа на рынки может стать серьезным драйвером скорейшего восстановления экономик стран СНГ, считает премьер-министр. «Уверен, что совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть последствие пандемии и вернуть наши страны на рельсы устойчивого развития», — сказал Румас.

По его мнению, ключевой задачей является дальнейшее раскрытие потенциала договора о зонах свободной торговли. Прежде всего, это завершение работы над созданием зоны свободной торговли услугами, обеспечение безбарьерной торговой среды, упрощение таможенных процедур.