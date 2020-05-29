Лукашенко заявил, что не против продажи госсобственности

Александр Лукашенко 29 мая во время общения с сотрудниками Минского тракторного завода рассказал о своей позиции относительно продажи государственной собственности. Фото: president.gov.by

Глава государства подчеркнул: «Повальная приватизация — не моя политика, хотя я и не против продажи государственной собственности». «Но сначала скажите, сколько вы заплатите. А я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что некоторые люди сейчас предлагают распродать государственные предприятия, а вырученные деньги направить на реформы. «Красиво звучит. Но вы понимаете, что я сказал? Не все. Это значит, что госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод (он же государственный), завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Думаю (я же уже не первый год президент): наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы. Мы это уже видели в России. Деньги разложат по карманам, будьте уверены», — заявил глава государства.

«Я часто вспоминаю свою маму, которая меня с детства учила. Я уже президентом стал, а она меня все учит. Она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого. Это закон моей жизни: все должно быть справедливо и чужого трогать нельзя», — добавил глава государства. В этой связи он подчеркнул, что не может «просто так распродавать государственную собственность: ведь заводы создавались коллективами людей, предыдущими поколениями».

«Здесь вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем? — спросил Лукашенко. — Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям. Единственное к вам требование: будете работать некачественно — будете ходить нищими. Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете».