Минэнерго опровергло обвинение «Газпрома» в задолженности

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Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ, говорится в сообщении Минэнерго.

«Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами. В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности. Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов», — указано в сообщении.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил 29 мая, что компания готова начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения Минском долга за поставленный газ в размере 165,57 млн долларов.
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Тэги: Минэнерго Беларусь-Россия Беларусь-Газпром Персона: Алексей Миллер

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