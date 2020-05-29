Лукашенко: общество не созрело голосовать за женщину

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Александр Лукашенко отозвался о потенциальных кандидатах в президенты во время общения с работниками Минского тракторного завода.

«Вот я часто говорю: Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Кочанова, бывшая глава Администрации президента. — ред.), за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас <…> не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте — пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден», — заявил Лукашенко.

Он также раскритиковал Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Тихановского.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 гендерное равенство Персона: Александр Лукашенко Наталья Кочанова

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