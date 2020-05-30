Бабарико иронично ответил на хамство Лукашенко

Баллотирующийся на пост президента экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико заочно ответил Александру Лукашенко на рекомендацию подумать о новой работе после выборов 9 августа.

«Пока я ищу работу до 9 августа:). Не возьмут 9-го, может появится 23-е. А если и тогда не возьмут, тогда буду думать:)», — написал претендент (орфография и пунктуация сохранена) в ходе общения с пользователями социальной сети «Фейсбук», подразумевая возможность проведения второго тура не позднее, чем через две недели после первого (ст. 80 Избирательного кодекса).

С критикой в адрес Бабарико официальный белорусский лидер выступил в ходе посещения Минского тракторного завода 29 мая. Лукашенко посчитал, что оппонент имел в виду его, когда недавно сообщил, что ему предлагали пост премьер-министра в обмен на отказ от выдвижения на пост президента.

«Я понимаю, что это банкир где-то сделал, видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, — сказал Лукашенко. — Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром?»

«Возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Володя Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман», — заявил белорусский руководитель.