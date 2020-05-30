Бабарико иронично ответил на хамство Лукашенко

/ Выборы
Просмотров: 7866

Баллотирующийся на пост президента экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико заочно ответил Александру Лукашенко на рекомендацию подумать о новой работе после выборов 9 августа.

«Пока я ищу работу до 9 августа:). Не возьмут 9-го, может появится 23-е. А если и тогда не возьмут, тогда буду думать:)», — написал претендент (орфография и пунктуация сохранена) в ходе общения с пользователями социальной сети «Фейсбук», подразумевая возможность проведения второго тура не позднее, чем через две недели после первого (ст. 80 Избирательного кодекса).

С критикой в адрес Бабарико официальный белорусский лидер выступил в ходе посещения Минского тракторного завода 29 мая. Лукашенко посчитал, что оппонент имел в виду его, когда недавно сообщил, что ему предлагали пост премьер-министра в обмен на отказ от выдвижения на пост президента.

«Я понимаю, что это банкир где-то сделал, видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, — сказал Лукашенко. — Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром?»

«Возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Володя Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман», — заявил белорусский руководитель.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико

Другие материалы на эту тему:

С переходом на личности. Лукашенко обрушился на Бабарико, Цепкало, Тихановского

С переходом на личности. Лукашенко обрушился на Бабарико, Цепкало, Тихановского

Анна Канопацкая: сама власть сегодня делает всё, чтобы люди перестали ей верить

Анна Канопацкая: сама власть сегодня делает всё, чтобы люди перестали ей верить

«Белорусы не позволят меня посадить». Как блогер Тихановский «раскачал лодку»

«Белорусы не позволят меня посадить». Как блогер Тихановский «раскачал лодку»

Как собрать сто тысяч подписей? Считаем шансы претендентов

Как собрать сто тысяч подписей? Считаем шансы претендентов