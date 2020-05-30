«Совершена грязная провокация». Светлана Тихановская выступила с заявлением

Претендент в кандидаты на должность президента Светлана Тихановская выступила с официальным заявлением после событий в Гродно.

По ее словам, во время проведения пикета по сбору подписей «была совершена «грязная» провокация в отношении Сергея Леонидовича Тихановского — руководителя штаба моей инициативной группы. Он был задержан».

Тихановская потребовала немедленно освободить задержанного иначе будет расценивать действия милиции, как нарушение ее конституционных прав.