Меркель не поедет в США на саммит G7

Глава германского правительства Ангела Меркель не приняла приглашение президента США Дональда Трампа посетить саммит «Большой семерки», который он хочет провести в Белом доме.

Как рассказал официальный представитель Кабмина Штеффен Зайберт, канцлер «не может согласиться на личное участие» в саммите и на поездку в Вашингтон, пишет DW . Такая позиция объясняется «общей ситуацией с пандемией».

Президент США заявлял о желании провести саммит G7 не в формате видеоконференции, а в Белом доме.

Изначально планировалось, что 46-й саммит пройдет в резиденции главы государства в Кэмп-Дэвиде 10-12 июня. Однако из-за пандемии было принято решение провести мероприятие по видеосвязи в свете распространения инфекции. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, саммит все же может состояться в конце июня, при этом организаторы мероприятия обеспечат меры по защите глав государств и правительств от коронавируса SARS-CoV-2.