Цепкало осудил задержание Тихановского и вместе с женой поставил подпись за выдвижение его супруги

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Валерий Цепкало по дороге на встречу со своими сторонниками в Гомеле приостановился на пикете в поддержку Светланы Тихановской. Вместе с женой претендент на президентский пост поставил подписи за выдвижение Тихановской в президенты и пообщался с людьми, которые в это время стояли вокруг.

Валерий Цепкало. Фото: Еврорадио

Как передает «Еврорадио», Цепкало осудил вчерашнее задержание в Гродно Сергея Тихановского: «Белорусский народ должен иметь возможность выбирать. И если его лишают этого права — это неправильно!»

Также Цепкало, входивший на выборах 1994 года в команду Лукашенко, продолжит критиковать действующего руководителя Беларуси: «Как можно знать жизнь, если смотришь на нее из окна бронированного автомобиля в сопровождении эскорта и летаешь на своем самолете? Ты не знаешь их проблемы, ты не знаешь, чем живут люди. Ты давно уже об этом забыл».

По мнению политика, президент должен находиться у власти максимум два срока: «Отбыл — и иди отдыхай».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Валерий Цепкало Светлана Тихановская Сергей Тихановский Город: Гомель Гродно

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