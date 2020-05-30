Цепкало осудил задержание Тихановского и вместе с женой поставил подпись за выдвижение его супруги
Валерий Цепкало по дороге на встречу со своими сторонниками в Гомеле приостановился на пикете в поддержку Светланы Тихановской. Вместе с женой претендент на президентский пост поставил подписи за выдвижение Тихановской в президенты и пообщался с людьми, которые в это время стояли вокруг.
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Также Цепкало, входивший на выборах 1994 года в команду Лукашенко, продолжит критиковать действующего руководителя Беларуси: «Как можно знать жизнь, если смотришь на нее из окна бронированного автомобиля в сопровождении эскорта и летаешь на своем самолете? Ты не знаешь их проблемы, ты не знаешь, чем живут люди. Ты давно уже об этом забыл».
По мнению политика, президент должен находиться у власти максимум два срока: «Отбыл — и иди отдыхай».