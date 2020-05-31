Сергея Тихановского и еще семерых задержанных в Гродно перевезли в Минск

Автора youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского и еще семерых человек, задержанных вечером 29 мая в Гродно, перевезли в Минск.

Сейчас они находятся в ИВС Центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на Окрестина, сообщает правозащитный сайт spring96.org со ссылкой на жену Тихановского Светлану.

30 мая МВД сообщило, что по итогам событий, произошедших 29 мая в Гродно, возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Светлана Тихановская выступила с заявлением на youtube-канале MozgOn. Она сообщила, что в отношении ее мужа, который является руководителем ее инициативной группы, «была совершена грязная провокация».