Цепкало смешно «подколол» Лукашенко

Претендент на пост президента Валерий Цепкало во время предвыборной поездки в Гомель 30 мая прокомментировал высказывание главы государства в свой адрес.

29 мая Александр Лукашенко при посещении Минского тракторного завода высказался по поводу Цепкало — бывшего чиновника и дипломата, экс-руководителя Парка высоких технологий. «Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите, почему я его уволил, пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом», — сказал Лукашенко.

«Это глупость просто, — отреагировал Цепкало. — Ну разве может обмануть человек, которому Илон Маск подарил «Теслу»? Вчера он сказал о каком-то компромате, и вчера появился какой-то непонятный турок, на котором клейма негде ставить. И есть его слова — против моих документов, актов выполненных работ, против решения государственной комиссии и суда. Неизвестный человек взял и что-то сказал — вот и компромат. Вот я и говорю — это «Тесла».

О подарке Илона Маска Лукашенко сообщил в сентябре прошлого года. «Я иногда ее тестирую (электромобиль Tesla — БелаПАН.), Маск подарил. Потом он меня увидел на мотоцикле и говорит: «Слушай, у вас президент на двухколесном мотоцикле ездит?» — рассказал Лукашенко.

Илон Маск его слова опроверг.

За эти слова Лукашенко позже пришлось выкручиваться его пресс-секретарю, которая рассказала, что глава государства однажды даже «разобрал частично, чтобы посмотреть, как он работает; как батарея к днищу крепится, ну и так далее».