На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

Сегодня, как и в минувшие несколько дней, Беларусь будет штормить.

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По прогнозам синоптиков, сохранится влияние активных малоподвижных атмосферных фронтов.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки выпадут практически во всех районах (местами прогремят грозы).

Ветер северо-восточный порывистый во многих районах сильный порывистый.

Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +14°С до +20°С (в севере страны до +22°С).

В Минске: облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%). Ветер северо-восточный сильный порывистый.

Температура воздуха:

утром +11..+13°С;

днем +15..+17°С;

вечером +12..+14°С.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в регионах:

Брест +13..+15°C (вероятность осадков 80-90%, местами ливень, возможна гроза);

Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Гомель +16..+18°C (вероятность осадков более 90%, временами ливень, возможна гроза);

Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Могилев +13..+15°C (вероятность осадков 80-90%);

Минск +13..+15°C (вероятность осадков 80-90%).

Спасатели при порывистом ветре советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Во время грозы они рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.