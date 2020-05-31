На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Сегодня, как и в минувшие несколько дней, Беларусь будет штормить.

Фото ru.freepik.com

По прогнозам синоптиков, сохранится влияние активных малоподвижных атмосферных фронтов.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки выпадут практически во всех районах (местами прогремят грозы).

Ветер северо-восточный порывистый во многих районах сильный порывистый.

Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +14°С до +20°С (в севере страны до +22°С).

В Минске: облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%). Ветер северо-восточный сильный порывистый.

Температура воздуха:

  • утром +11..+13°С;
  • днем +15..+17°С;
  • вечером +12..+14°С.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +13..+15°C (вероятность осадков 80-90%, местами ливень, возможна гроза);
  • Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гомель +16..+18°C (вероятность осадков более 90%, временами ливень, возможна гроза);
  • Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Могилев +13..+15°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Минск +13..+15°C (вероятность осадков 80-90%).

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Во время грозы они рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.

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Тэги: погода

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