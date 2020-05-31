Цепкало рассказал о своем отношении к Площади

Валерий Цепкало сообщил, что в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты собрано уже около 30 тысяч подписей

Бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало во время предвыборной поездки в Гомель 30 мая сообщил, что в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты собрано уже около 30 тысяч подписей.

А в целом он намерен собрать 120-130 тысяч подписей (при 100 тысячах необходимых для выдвижения).

Цепкало заявил, что он не сторонник бойкота выборов, так как не уверен, что 100% избирателей не пойдут на участки. По его словам, голоса людей, которые не пойдут на выборы, проще сфальсифицировать, чем голоса тех, кто отдаст свой голос за того или иного кандидата.

Цепкало также заявил, что не будет призывать людей на Площадь. «Но если она появится, я пойду туда», — добавил он.

Что касается подсчета голосов избирательными комиссиями, то, как отметил Цепкало, есть «некоторые заготовки, которые позволят нам поверить, что выборы пройдут более или менее справедливо в этом году». Претендент на пост президента обещал применить эти заготовки и рассказать о них после прохождения этапа регистрации кандидатом, ближе к дате выборов.

Цепкало согласился с предложением одного из гомельчан, что для прозрачности подсчета можно применять цветные бюллетени для кандидатов. «ЦИК скажет, что это дорого, но мы можем кинуть клич и призвать белорусов профинансировать такую инновацию», — сказал он.

Цепкало также предложил собравшимся предположить, что «у членов избирательной комиссии проснулся гражданский долг», и они тоже хотят перемен. «Давайте предположим, что учителя и завучи тоже хотят перемен, и в какой-то момент у них проснется гражданский долг и они скажут: «чего я боюсь потерять работу?» Где вы найдете учителей, которые будут учить детей за такие деньги? Они являются сознательными гражданами, как и мы. Давайте верить в себя, давайте верить, что у нас проснулось гражданское общество», — сказал претендент на пост президента.