В Гомеле уже около тысячи человек пришли на пикет подписаться за Светлану Тихановскую

31 июня в Гомеле на площадке возле центрального универмага проходит пикет по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты.

В основном, очереди выстроились у пикетов Светланы Тихановской. Многие пришедшие говорят, что возмущены действиями милиции в Гродно, когда были задержаны супруг Тихановской — популярный блогер Сергей Тихановский и несколько членов его команды.

Пикет Тихановской проходит в формате свободного микрофона. Люди говорят об отсутствии свободы выбора, экономических проблемах, о задержании Тихановского, рассказывают, что пришли поставить свои подписи «только не за Лукашенко».

«На наших пикетах — тысячи людей, но мы собрали 10 тысяч подписей. Пикетов Лукашенко никто не видел, а у него якобы 200 тысяч!» — говорит активистка Вероника Мищенко.

В какой-то момент на пикет пришла милиция с громкоговорителями. «Уважаемые граждане, ваши действия незаконны, просим разойтись», — заявили милиционеры. В ответ гомельчане начали скандировать «Позор!» и громко аплодировать.

Милиционеры в форме пока ушли, но на пикете присутствуют сотрудники правоохранительных органов в штатском, сообщает БелаПАН.