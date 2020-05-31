«От смены собственника завод не стал «белым и пушистым». Брестчане снова обсуждали, как отстоять свои права

Противники строительства аккумуляторного завода в очередной раз собрались 31 мая около полудня на площади Ленина в Бресте. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.30 на площади было около 300 человек. Собравшиеся обсуждали задержание утром 31 мая в Кобрине противника завода Владимира Мороза, который входит в инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Светланы Тихановской, супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского.

«Противники завода считают задержание Мороза грязными методами властей с целью помешать сбору подписей за Тихановскую», — заявил Кисляк.

Также в центре внимания собравшихся была смена собственника аккумуляторного завода. С 22 мая предприятие выведено из-под контроля 1AK-Group. В ходе сделки была осуществлена продажа 100% долей в уставном фонде «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». Новыми собственниками общества ведутся переговоры с рядом крупных европейских инвесторов по вхождению в капитал завода.

По данным Единого государственного регистра юридических лиц, сообщил портал tut.by, уставной фонд нового владельца завода ООО «Аккумуляторный Альянс» составляет 6,7 млн рублей. 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову. Каганович является заместителем директора компании «Семь Холмов Бел», участвовал в хоккейных турнирах с участием команды президента. Дмитрий Басков — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.

«Люди настроены на продолжение общественной кампании против этого завода с тем же требованием: свинцового предприятия под Брестом не должно быть. От смены собственника завод не стал «белым и пушистым», он по-прежнему опасен для жизни и здоровья жителей региона», — заявил Кисляк.

«Для нас важно, чтобы этот завод был закрыт. А какой собственник это сделает, не имеет значения», — сказал противник завода Олег Вялов.

«Это предприятие построено с грубейшими нарушениями законодательства, — заявил БелаПАН Дмитрий Бекалюк. — Оно не имеет права работать на выбранных площадях и загрязнять окружающую среду в многокилометровой зоне вокруг него. И вопрос о его закрытии должен быть решен раз и навсегда.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники завода прошли по улицам Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».

В это время у кинотеатра проходил сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. По словам правозащитника Кисляка, в очереди желающих подписаться за Тихановскую было несколько сотен человек.