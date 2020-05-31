COVID-19. Число подтвержденных случаев в Беларуси превысило 42 тысячи, умерших — 235

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 42.556, скончалось 235 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Фото: pixabay.com

Таким образом, за последние сутки умерло еще шесть человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 898, или на 2,2% (в предыдущие сутки было 894 новых случая и пять смертей). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Выздоровели и выписаны 18.514 пациентов (+550 за сутки). Всего проведено 541.093 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 14,5 тысячи.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

29 мая во время посещения Минского тракторного завода Александр Лукашенко заявил: «Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше. Все остальное — это политика».

Лукашенко заметил, что некоторые больницы уже начинают возвращаться к привычному режиму работы по своей специализации. «В Витебске уже, по-моему, три больницы вымыли из тех, которые мы использовали, чтобы лечить людей с вирусом. Это говорит о том, что мы потихоньку выползаем», — сказал он.

В то же время Лукашенко констатировал, что сейчас в мире все больше и больше говорят о второй волне коронавируса — вспышка прогнозируется на осень. Однако, считает глава государства, к этому времени многие в Беларуси перенесут эту инфекцию и выработают к ней иммунитет. Ведь 90% заболевших переносят это заболевание бессимптомно, отметил он.

Во время онлайн-брифинга 28 мая директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что Беларусь вошла в пятерку стран Европы с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19 за последние две недели. Помимо Беларуси в первой пятерке Россия, Великобритания, Турция и Италия.

Клюге отметил, что на фоне пандемии Европа вступает в фазу экономического спада, но вместе с тем он предостерег страны от того, чтобы из-за этого они сокращали государственные расходы на здравоохранение.