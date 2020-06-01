Пропавшего Статкевича обнаружили в ЦИП на Окрестина

Супруга оппозиционного политика Николая Статкевича Марина Адамович сообщила, что пропавший нашелся в изоляторе на Окрестина.

О том, что политик похищен Марина сообщила накануне: «Утром 31 мая Статкевич направлялся на Комаровский рынок, на площади перед которым сейчас проходят пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико, Николая Козлова и Андрея Дмитриева. Около 12:30 машину заблокировал автомобиль, в котором были люди в гражданской одежде. Они увезли Статкевича в неизвестном направлении».

Она также сообщила БелаПАН, что написала заявление в РУВД Ленинского района (по месту жительства и по месту, где это похищение случилось).

«Раньше, когда нас останавливали, насильно его арестовывали, то всегда хоть один, но был в форме. А в этот раз ни один не был в форме, ни один не представился», — заметила Адамович.

По ее словам, только вечером удалось добиться информации, где он находится: «В ЦИП сообщили, что Николай Статкевич у них «до суда». Замечу, что в РУВД до сих пор «не знают», где Статкевич. Нормально так гопники в нашей стране себя чувствуют. Недолго уже».

Скорее всего, суд состоится сегодня. По какому делу Статкевича будут судит на данный момен не известно (не исключено, что за возложение цветов 8 мая к памятнику советским солдатам на Военном кладбище).