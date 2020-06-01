СМИ: во время протестов в Вашингтоне Трамп спрятался в бункер
Американские СМИ пишут, что во время массовых протестов, которые перекинулись и на американскую столицу, Дональд Трамп прятался в специальном бункере.
Такую информацию, со ссылкой на недружественные 45-му президенту The New York и Times, как пишет
Отмечается, что там американский лидер провел меньше часа.
Протесты в США из-за смерти Джорджа Флойда, которого почти десять минут душил коленом полицейский, продолжаются почти неделю. В последний весенний день комендантский час ввели как минимум в 40 американских городах. Власти пятнадцати штатов задействовали около пяти тысяч солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку.
Более тысячи демонстрантов прошли маршем по центру столицы США во время антирасистской акции протеста, скандируя имя убитого в Миннеаполисе афроамериканца.
По данным издания The Washington Post, отдельные участники пытались распылить перцовый газ из баллончика. Некоторые демонстранты разожгли костры, в которые бросали феерверки и ветки. Полиция применила слезоточивый газ. 29 и 30 мая мирные протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки. Некоторые демонстранты возводили баррикады, поджигали машины и разрисовывали здания граффити.
Трамп дал высокую оценку Национальной гвардии за «отличную работу» при реагировании на протесты.
Ранее стало известно, что администрация Трампа пока не будет использовать федеральные полномочия по управлению Национальной гвардией. Об этом заявил в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен на фоне непрекращающихся протестов во многих городах США после гибели безоружного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, отмечает