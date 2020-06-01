Свадьбы во время пандемии: защитные маски вместо фаты набирают популярность у невест
Несмотря на пандемию коронавируса, который уже принес много горя самым разным странам на Земле, для многих влюбленных не является преградой для узаконивания своих отношений.
И конечно, пожалуй, каждая невеста хочет быть в день заключения брака самой красивой.
Основательница бутика свадебных платьев Angelo Bridal в Дублине Оана Чайкак создала защитные маски в тон подвенечным нарядам, которые набирают популярность среди невест, пишет
Все началось с того, что Оана решила поддержать медиков. Она сшила маски и надела их на манекены в свадебных платьях, которые стояли на витрине. Положительные отзывы не заставили себя ждать — в магазин поступило много заказов на украшенные кружевом и жемчугом маски.